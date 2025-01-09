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Махачев: Дана Уайт сказал, что я доставляю неприятности

Махачев: Дана Уайт сказал, что я доставляю неприятности
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал о реакции главы промоушена Даны Уайта на конфликт с американским бойцом ММА Нейтом Диазом, который состоялся 7 декабря после пресс-конференции участников турнира UFC 311.

«Я сидел с Даной и он сказал: «Ты доставляешь неприятности». Я ответил: «Дана, это не моя вина!» — приводит слова Махачева Give me Sport.

Напомним, согласно официальной версии стороны сначала обменивались высказываниями в адрес друг друга, затем Диаз кинул в сторону Махачева пластиковую бутылку. После этого Ислам попытался направиться в сторону американца, однако в дело вмешалась охрана и не допустила стычки между сторонами.

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