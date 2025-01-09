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Усман Нурмагомедов ответил, почему не готовится с командой Хабиба к следующему бою

Усман Нурмагомедов ответил, почему не готовится с командой Хабиба к следующему бою
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов объяснил, почему не готовится к следующему выступлению под руководством звёздного брата Хабиба Нурмагомедова, находящегося в США.

«Вначале у меня были небольшие проблемы с визой. Я получил её, но поздно, и я принял решение не лететь в Америку. Если бы я поехал, то пришлось бы проходить через акклиматизацию, я потерял бы 10 дней. А я не хочу терять время. Поэтому я принял решение остаться в Дагестане», — приводит слова Нурмагомедова издание MMAJunkie.

Напомним, 25 января на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с ирландским бойцом Полом Хьюзом.

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