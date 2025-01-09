Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов завершили спарринги перед боями на UFC 311

Российские бойцы Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков завершили спарринги перед боями на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщил тренер Хавьер Мендес.

«Последний день спаррингов, и я могу с уверенностью сказать, что мы готовы к исполнению плана отца. Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков в отличной форме», — написал Мендес в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хавьера Мендеса

Напомним, поединок Махачева и Армана Царукяна возглавит турнир. Нурмагомедов в соглавном событии сразится с Мерабом Двалишвили. Соперником Уланбекова станет непобеждённый американец Клейтон Карпентер.