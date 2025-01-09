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Усман Нурмагомедов объяснил, почему Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов победят на UFC 311

Усман Нурмагомедов объяснил, почему Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов победят на UFC 311
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов высказался о предстоящих боях одноклубников Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова, которые 19 января в Лос-Анджелесе (США) выступят на турнире UFC 311.

«Я смотрел много боёв Армана и Мераба, и эти парни не растут. Да, это бойцы высокого уровня. Но в последних двух-трёх боях они не прогрессировали. И я считаю, Ислам и Умар финишируют их», — приводит слова Нурмагомедова издание MMAJunkie.

Напомним, реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна возглавит турнир. Нурмагомедов в соглавном событии сразится с грузином Мерабом Двалишвили.

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