Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Британский экс-чемпион объяснил, почему реванш Усик — Дюбуа может не состояться

Британский экс-чемпион объяснил, почему реванш Усик — Дюбуа может не состояться
Комментарии

Бывший чемпион мира британец Джонни Нельсон выразил сомнения в организации титульного реванша в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO) и соотечественником Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Я не знаю, состоится ли этот бой ещё раз. Нужно ли это Усику? Даниэль опасен, но достаточно ли спроса на него? Если Усику заплатят достаточно денег, он заинтересуется, но готов ли кто-то заплатить столько? Я не уверен», — сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, 22 февраля в Саудовской Аравии Дюбуа проведёт защиту титула IBF против новозеландского экс-чемпиона Джозефа Паркера.

Материалы по теме
Мартин Баколе: я — единственный, кто способен нокаутировать Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android