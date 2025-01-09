Британский экс-чемпион объяснил, почему реванш Усик — Дюбуа может не состояться

Бывший чемпион мира британец Джонни Нельсон выразил сомнения в организации титульного реванша в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO) и соотечественником Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Я не знаю, состоится ли этот бой ещё раз. Нужно ли это Усику? Даниэль опасен, но достаточно ли спроса на него? Если Усику заплатят достаточно денег, он заинтересуется, но готов ли кто-то заплатить столько? Я не уверен», — сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, 22 февраля в Саудовской Аравии Дюбуа проведёт защиту титула IBF против новозеландского экс-чемпиона Джозефа Паркера.