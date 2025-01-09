Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Беллью сказал, кто победит в бою Фьюри — Джошуа

Тони Беллью сказал, кто победит в бою Фьюри — Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался о потенциальном поединке в супертяжёлом весе между звёздными соотечественниками Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Когда Джошуа даёт волю рукам, он способен нокаутировать любого. Если же он выйдет боксировать с Фьюри, то проиграет и тяжело проиграет. Я поставлю на Эй Джея», — приводит слова Беллью talkSPORT.

В своём последнем бою в сентябре Джошуа проиграл нокаутом действующему чемпиону IBF в супертяжёлом весе соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре во второй раз уступил обладателю титулов WBC, WBA и WBO украинцу Александру Усику.

Материалы по теме
Мартин Баколе: я — единственный, кто способен нокаутировать Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android