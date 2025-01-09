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Британский экс-чемпион: если вы не смогли победить Усика один раз, то уже его не побьёте

Британский экс-чемпион: если вы не смогли победить Усика один раз, то уже его не побьёте
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Бывший чемпион мира британец Джонни Нельсон высказался о лидере супертяжёлого веса непобеждённом украинце Александре Усике (23-0, 14 KO).

«Каждого возможно победить. Вы видели, Усик уязвим, а это означает, что это может случиться. Однако он достаточно умён и обучен, чтобы читать соперников. И если вы не смогли победить его в первый раз, то уже не побьёте. Бокс – это искусство неожиданности и веры в себя», — сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее претендент на титулы в супертяжёлом весе Мартин Баколе заявил о желании сразиться с Усиком.

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