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Иван Штырков возглавит турнир по кикбоксингу

Иван Штырков возглавит турнир по кикбоксингу
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков выступит в феврале. Об этом сообщил глава промоушена RCC Николай Клименко.

«Мы планируем провести свой первый турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight на пятитысячной арене. Мы соберём большое количество звёзд. Одним из хедлайнеров будет Иван Штырков. Соперник уже есть, мы анонсируем бой, как подпишем контракт», — сказал Клименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, Штырков победил в реванше швейцарца Ясубея Эномото.

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