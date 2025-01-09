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Владельцы UFC совместно с Саудовской Аравией создадут боксёрскую лигу — New York Times

Владельцы UFC совместно с Саудовской Аравией создадут боксёрскую лигу — New York Times
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Компания TKO Group, в частности владеющая промоушеном UFC, совместно с инвесторами из Саудовской Аравии организует боксёрскую лигу, сообщает издание New York Times.

Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшие недели.

Фонд Саудовской Аравии выступит в качестве финансирующей стороны, в то время как TKO Group возьмёт на себя менеджерские обязательства. Боксёрские турниры будут проводиться на территории Саудовской Аравии, США и Европы.

Отметим, что ранее генеральный директор UFC Дана Уайт неоднократно высказывался о желании поработать в профессиональном боксе.

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