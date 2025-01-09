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Карл Фроч назвал лучший боксёрский поединок 2024 года

Карл Фроч назвал лучший боксёрский поединок 2024 года
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч назвал, по его мнению, лучший боксёрский поединок 2024 года.

«Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Это произошло впервые с тех пор, как абсолютным чемпионом стал Леннокс Льюис. Большая возможность и отличный бой. Александр почти остановил Тайсона в девятом раунде, но рефери спас его. Это был бой года», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

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