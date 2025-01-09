Теофимо Лопес заявил о желании выкупить свой контракт у Боба Арума

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (21-1, 13 KO), удерживающий титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), заявил о желании выкупить свой контракт у промоутерской компании Боба Арума Top Rank.

«Эй, какая у меня сумма выкупа, Top Rank? И на этот раз я определённо сохраню сообщение!» — написал Лопес в социальных сетях.

Напомним, ранее ESPN сообщил, что Лопесу был предложен поединок с пуэрториканским нокаутёром Сабриэлем Матиасом, однако американец остался недоволен гонораром. Боксёр не дрался с июня, когда победил единогласным решением малоизвестного канадца Стива Калеггета.