Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теофимо Лопес заявил о желании выкупить свой контракт у Боба Арума

Теофимо Лопес заявил о желании выкупить свой контракт у Боба Арума
Комментарии

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (21-1, 13 KO), удерживающий титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), заявил о желании выкупить свой контракт у промоутерской компании Боба Арума Top Rank.

«Эй, какая у меня сумма выкупа, Top Rank? И на этот раз я определённо сохраню сообщение!» — написал Лопес в социальных сетях.

Напомним, ранее ESPN сообщил, что Лопесу был предложен поединок с пуэрториканским нокаутёром Сабриэлем Матиасом, однако американец остался недоволен гонораром. Боксёр не дрался с июня, когда победил единогласным решением малоизвестного канадца Стива Калеггета.

Материалы по теме
Теофимо Лопес сразится с экс-чемпионом, одержавшим все победы нокаутом — ESPN
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android