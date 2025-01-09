Тренер О’Мэлли: Двалишвили просто докапывается до Умара Нурмагомедова

Тим Уэлч, тренер бывшего чемпиона UFC американца Шона О’Мэлли, высказался о предстоящем поединке между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Некоторые просто ищут предлог. Им нужно до чего-то докопаться. Возможно, они лучше дерутся на эмоциях. Или лучше тренируются. Я хочу сказать, что им это нужно.

Мераба всегда считали тихоней. А сейчас он ведёт себя так, словно хочет разжечь до предела огонь внутри. Он докапывается до Умара: не так посмотрел, не так сказал, нет уважения… В какой-то момент казалось, что Мераб вот-вот заплачет», — сказал Уэлч в интервью Submission Radio.