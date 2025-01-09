Алекс Перейра провёл тренировку с топовым средневесом UFC Борральо

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра провёл тренировку с шестым номером организации в среднем дивизионе (до 84 кг) соотечественником Кайо Борральо (17-1).

Фото: UFC Eurasia

В своём последнем бою на UFC 307 в сентябре Перейра победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

Борральо на UFC on ESPN 62 в августе победил единогласным решением экс-претендента на титул американца Джареда Коннонье.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт представил собственный топ-5 лучших выступлений бойцов в 2024 году.

Материалы по теме Дана Уайт представил собственный топ-5 лучших выступлений бойцов в 2024 году

Алекс Перейра проводит Рождество, тренируя сына по джиу-джитсу