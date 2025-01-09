Россиянин Абдуллаев может сразиться за временный титул IBF — назначены переговоры

Международная боксёрская федерация (IBF) санкционировала поединок за временный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) между россиянином Зауром Абдуллаевым (20-1, 12 KO) и американцем Раймондом Муратальей (22-0, 17 KO), сообщает пресс служба RCC.

Раймонду Мураталье 27 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и имеет в своём активе победу над экс-чемпионом и соотечественником Тевином Фармером.

Зауру Абдуллаеву 30 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2017 года. Единственное поражение в карьере потерпел от американца Девина Хейни, впоследствии ставшего абсолютным чемпионом дивизиона.