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Российский боксёр оспорит региональный титул IBF 31 января в Москве

Российский боксёр оспорит региональный титул IBF 31 января в Москве
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Российский супертяжеловес Артем Сусленков (11-0, 7 KO) оспорит титул IBF Europe, сообщает пресс-служба Международной боксёрской ассоциации (IBA).

Соперником Сусленкова станет бельгиец Джек Муловайи (15-3-1, 10 KO). Поединок, рассчитанный на 10 раундов, станет частью боксерского вечера «Ночь чемпионов IBA» 31 января в Москве.

Напомним, в главном событии турнира «Ночь чемпионов IBA» в Москве обладатель титула WBA в бриджервейте (до 101,4 кг), двукратный чемпион мира, финалист Игр-2020 и чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов (5-0, 3 KO) встретится с южноафриканцем Табисо Мчуну (23-7, 13 KO).

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