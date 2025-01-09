Джамал Хилл дал прогноз на бой Двалишвили – Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC американец Джамал Хилл высказался о предстоящем бое за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Я предвзят. Что касается этого боя, я не могу быть объективен. Я всегда ставлю на Мераба. Без сомнений, мой прогноз – победа Мераба», — сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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