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Эдди Хирн назвал сроки организации боя Фьюри — Джошуа

Эдди Хирн назвал сроки организации боя Фьюри — Джошуа
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о сроках его возможного мегафайта с соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Фьюри провёл два очень близких боя с Усиком. У Джошуа были отличные результаты, хотя он плохо выступил против Дюбуа. Оба парня недалеко отошли от своего пика, это масштабный бой. Я верю, что мы увидим его летом», — сказал Хирн в интервью Крису Мэннинксу.

В своем последнем бою в сентябре Джошуа проиграл нокаутом действующему чемпиону IBF в супертяжёлом весе соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре во второй раз уступил обладателю титулов WBC, WBA и WBO украинцу Александру Усику.

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