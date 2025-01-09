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Девин Хейни назвал сроки возвращения на ринг

Девин Хейни назвал сроки возвращения на ринг
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) сообщил, что готовится вернуться на ринг в марте.

«Март… Я возвращаюсь», — написал Хейни в социальных сетях.

Хейни не выступал после скандального поединка с соотечественником Райаном Гарсией, состоявшегося в апреле 2024 года.

Напомним, Гарсия не смог уложиться в лимит первого полусреднего веса (до 63,5 кг), из-за чего был вынужден отдать Хейни часть гонорара. Поединок завершился победой Райана большинством судейских голосов (112-112, 114-110, 115-109), Хейни трижды побывал в нокдауне, однако затем результат был аннулирован из-за положительного допинг-теста Гарсии.

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