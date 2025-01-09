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Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: кто победит, опрос пользователей Чемпионата, Двалишвили — Нурмагомедов

Кто победит в титульных боях Махачева и Царукяна, Двалишвили и Нурмагомедова?
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В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где главным событием шоу станет реванш чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против Армана Царукяна.

Их первое противостояние состоялось в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

В соглавном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт первую защиту своего пояса в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

Двалишвили завоевал свой титул в сентябре 2024 года, после того как победил единогласным решением судей Шона О'Мэлли.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Как закончатся бои Махачева и Нурмагомедова на UFC 311?»

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