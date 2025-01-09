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Мозес Итаума огласил список возможных соперников на мартовский бой в Ливерпуле

Мозес Итаума огласил список возможных соперников на мартовский бой в Ливерпуле
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Перспективный 20-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума назвал вероятных соперников, с которыми может провести свой следующий бой, запланированный на март в Ливерпуле.

«Мне сказали, что бой будет в середине марта. Буквально перед тем, как принять этот вызов, я разговаривал со своей командой, чтобы узнать, кто станет моей следующей жертвой, но мы пока не определились.

Посмотрим, кто примет мой вызов. Сейчас Джастис Хани одержал яркую победу. Он мог бы стать моим соперником. Есть Кубрат Пулев, но я лично не хочу с ним драться, потому что он стар, но у него есть второстепенный титул WBA, так что, думаю, он тоже может быть рассмотрен. Я также не против провести бой с Филипом Хрговичем. Отто Валлин, если победит Дерека Чисору, вероятно, тоже в этом списке. В целом перечень бесконечен. В тяжёлом весе сейчас множество вариантов, и, думаю, в скором времени мы объявим имя соперника», — приводит слова Итаумы Boxing Scene.

Напомним, Итаума свой последний бой проводил в декабре 2024 года в Саудовской Аравии и победил там нокаутом в первом раунде Демси Маккина.

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