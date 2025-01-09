Рой Джонс резко ответил на заявления о том, что он станет следующим соперником Джейка Пола

Легендарный чемпион прошлых лет, почти уже 56-летний Рой Джонс-младший жестко отреагировал на заявление о том, что он станет следующим соперником популярного блогера Джейка Пола.

«Этот пост стоил мне многих беспокойных ночей из-за людей, которые задавались вопросами.

Слушайте… Мне нравится то, что Джейк сделал для нашего спорта. Я также ценю время и усилия, которые он вложил в развитие своего мастерства. Поскольку я был последним противником Майка перед большим показательным выступлением, которое они устроили, я чувствую, что, вероятно, буду самым примечательным противником на данный момент. Однако… Со мной не связывались по поводу этого боя, так что на данный момент это нереальное противостояние. Но для справки — как и в расцвете сил, я всегда на расстоянии звонка», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Пол свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где в боксёрском поединке победил единогласным решением судей 58-летнего Майка Тайсона.