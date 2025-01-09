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Илия Топурия и Александр Волкановски могут провести реванш на UFC 314

Илия Топурия и Александр Волкановски могут провести реванш на UFC 314
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Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия и бывший обладатель этого пояса Александр Волкановски могут провести реванш на турнире UFC 314, который запланирован на 5 апреля в Майами. Как сообщает журналист Eurosport Альваро Кольменеро на своей странице в социальных сетях, этот поединок находится в разработке.

Напомним, что первый бой между этими бойцами состоялся в феврале 2024 года, и тогда победу нокаутом во втором раунде одержал Топурия. После этого, в октябре 2024 года Топурия также успел нокаутировать в третьем раунде ещё одного экс-чемпиона UFC в полулёгком дивизионе Макса Холлоуэя.

Что касается Волкановски, то он после поражения от Топурии не выходил в октагон.

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