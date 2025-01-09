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Колби Ковингтон: Перейра смог бы нокаутировать Джонса

Колби Ковингтон: Перейра смог бы нокаутировать Джонса
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Известный полусредневес UFC Колби Ковингтон считает, что действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра способен нокаутировать чемпиона в тяжёлом дивизионе Джона Джонса в их гипотетическом поединке.

«Я в этом просто уверен. Перейра определённо способен его поймать и нокаутировать. Без сомнения, Джон бы сосредоточил своё внимание на лоукиках и пропустил бы одну из атак Алекса. Он явно не хочет, чтобы Алекс Перейра сломал его, потому что этот левый хук и эти удары ногами смертельны, потому я определённо думаю, что он может нокаутировать Джона одним красивым левым хуком», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

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