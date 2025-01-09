Гаджиясулов: если бы была возможность, то хотел бы находиться в США

31-летний российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов стремится перебраться в США, чтобы активно развивать там свою бойцовскую карьеру.

«Конечно, если бы была возможность, я бы хотел находиться здесь. Тут и PI, и всё для восстановления, врачи. И турниры в Вегасе проводятся очень часто, а если ты будешь активным бойцом, то это только в плюс», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхья Гасановым.

Напомним, что следующий бой Гаджиясулова состоится 11 января в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 249, где он сразится с бразидбцем Бруно Лопесом.

На текущий момент послужной список Гаджиясулова состоит из 9 побед в 9 поединках.