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Гаджиясулов: тренировался с командой Хабиба, в парах стоял с Белалом Мухаммадом

Гаджиясулов: тренировался с командой Хабиба, в парах стоял с Белалом Мухаммадом
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов рассказал о совместных тренировках с командой легендарного экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в США.

«Да, с первого же дня, как я приехал, сразу же начал тренироваться с командой Хабиба. Постоянно с ними. В парах в основном стоял с Белалом Мухаммадом, отрабатывали удары, делали большой акцент на борьбу. Не было жёстких спаррингов каких-то», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, следующий бой Гаджиясулова состоится 11 января в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 249, где он сразится с бразильцем Бруно Лопесом.

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