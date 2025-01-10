Гаджиясулов: тренировался с командой Хабиба, в парах стоял с Белалом Мухаммадом

Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов рассказал о совместных тренировках с командой легендарного экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в США.

«Да, с первого же дня, как я приехал, сразу же начал тренироваться с командой Хабиба. Постоянно с ними. В парах в основном стоял с Белалом Мухаммадом, отрабатывали удары, делали большой акцент на борьбу. Не было жёстких спаррингов каких-то», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, следующий бой Гаджиясулова состоится 11 января в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 249, где он сразится с бразильцем Бруно Лопесом.