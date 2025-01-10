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Магомед Гаджиясулов рассказал о тренировках под руководством Хабиба

Магомед Гаджиясулов рассказал о тренировках под руководством Хабиба
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов рассказал о тренировочном процессе под руководством экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я с ними недолго, но как тренер он, конечно, на очень высоком уровне. Он очень сильно загоняет, это его подход. Каких-то советов от него не было, но просто находиться в их команде, прочувствовать эту атмосферу было приятно. Надеюсь, в дальнейшем тоже удастся проводить кэмп вместе с ними», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Гаджиясулов свой следующий бой проведёт 11 января в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 249, где сразится с бразильцем Бруно Лопесом.

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