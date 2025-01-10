Магомед Гаджиясулов сделал прогноз на реванш Махачева и Царукяна на UFC 311

Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов сделал прогноз на предстоящий реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом на этот пояс Арманом Царукяном.

«Думаю, что Ислам победит единогласным решением судей. Не знаю, как Арман может выиграть у Махачева, Ислам очень заряжен на этот бой, очень хорошо готов», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, реванш между Царукяном и Махачевым возглавит турнир UFC 311, который пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Что касается Гаджиясулова, то он свой следующий бой проведёт 11 января в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 249, где сразится с бразильцем Бруно Лопесом.