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Российский боец Гаджиясулов: Махачев пока не будет спешить подниматься в 77 кг

Российский боец Гаджиясулов: Махачев пока не будет спешить подниматься в 77 кг
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов считает, что действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев способен подняться в полусредний дивизион и завоевать там чемпионский титул.

«Я считаю, что у Ислама есть все шансы подняться в полусредний вес и взять там пояс. Но я их вижу с Белалом на тренировках, они очень тепло и близко общаются, так что думаю, что пока Махачев не будет спешить подниматься в 77 кг», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Махачев свой следующий бой проведёт в главном событии турнира UFC 311, где сразится в реванше с Арманом Царукяном.

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