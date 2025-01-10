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Гаджиясулов: Умар лучше Мераба в физическом и ментальном плане

Гаджиясулов: Умар лучше Мераба в физическом и ментальном плане
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов сделал прогноз на предстоящий бой чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили против претендента в лице непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Очень конкурентный поединок, на мой взгляд, но Умар превосходит Мераба в ментальном и физическом плане. На пресс-конференции было видно, как Двалишвили нервничает. Но при этом у Мераба очень хорошие навыки, и бой для Умара лёгким не будет», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Двалишвили и Нурмагомедова станет соглавным событием турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе (США).

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