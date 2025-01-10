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Гаджиясулов: Перейре уже некуда деваться от Анкалаева

Гаджиясулов: Перейре уже некуда деваться от Анкалаева
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов дал комментарий по поводу возможного поединка между действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона Алексом Перейрой и непобеждённым российским проспектом Магомедом Анкалаевым.

«Мне кажется, что в этом году этот бой состоится, потому что Перейре уже некуда деваться. Мне кажется, Анкалаеву могут дать ещё один бой с другим соперником, но надеюсь, что его поединок с Алексом всё же состоится», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Гаджиясулов свой следующий бой проведёт 11 января в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 249, где его ожидает противостояние с бразильцем Бруно Лопесом.

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