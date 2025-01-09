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Мераб Двалишвили ожидает лёгкую победу над Умаром Нурмагомедовым

Мераб Двалишвили ожидает лёгкую победу над Умаром Нурмагомедовым
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что ожидает лёгкий бой с не знающим поражений претендентом россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Каждый раз, когда я сражаюсь с сильными соперниками, я заставляю их выглядеть лёгкими. Думаю, сделаю то же самое снова», — написал Двалишвили на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США), где их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 311.

Для Двалишвили предстоящий бой станет первой защитой титула, который он завоевал в сентябре 2024 года после победы единогласным решением судей над американцем Шоном О'Мэлли.

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