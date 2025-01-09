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Нассурдин Имавов продемонстрировал боевую форму за три недели до боя с Адесаньей

Нассурдин Имавов продемонстрировал боевую форму за три недели до боя с Адесаньей
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Французский средневес UFC Нассурдин Имавов продемонстрировал свою боевую форму за три недели до поединка с экс-чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Нассурдин Имавов

Нассурдин Имавов

Фото: Из социальных сетей Нассурдина Имавова

Напомним, Имавов и Адесанья проведут бой 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250, где их поединок станет главным событием шоу.

Имавов выйдет на этот бой на серии из трёх побед. Свой последний поединок он провёл в сентябре 2024 года и победил там единогласным решением судей Брендана Аллена. Что касается Адесаньи, он потерпел поражение в трёх из последних четырёх выступлений. Предыдущий раз Адесанья выступал в августе 2024 года и проиграл там удушающим приёмом в четвёртом раунде ныне действующему чемпиону UFC в среднем весе Дрикусу дю Плесси.

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