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Джаред Андерсон возвращается на ринг 14 февраля в Нью-Йорке

Джаред Андерсон возвращается на ринг 14 февраля в Нью-Йорке
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Перспективный американский супертяжеловес Джаред Андерсон возвращается на ринг 14 февраля в Нью-Йорке на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден», где ему в 10-раундовом рейтинговом бою будет противостоять его малоизвестный соотечественник Мариос Коллиас. Об этом сообщает Boxing News 24.

Напомним, Андерсон свой последний бой проводил в августе 2024 года, где он неожиданно для многих потерпел сокрушительное поражение нокаутом в пятом раунде от конголезского нокаутёра Мартина Баколе. Это поражение стало первым в карьере Андерсона.

Всего же на счету Андерсона 18 проведённых поединков (17 побед, 15 из них — досрочно).

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