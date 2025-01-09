Джордж Камбосос-младший возглавит вечер бокса в Австралии в марте

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе австралиец Джордж Камбосос-младший свой следующий бой проведёт в главном событии боксёрского вечера, который пройдёт в марте в Австралии. Об этом сообщает портал Boxing News 24.

Имя соперника Камбососа пока не называется. Но, как сообщает известный британский промоутер Эдди Хирн, это будет дебют Камбососа в первом полусреднем дивизионе, и его соперником станет кто-то из боксёров топ-15 ведущих рейтингов.

Напомним, Камбосос свой последний бой проводил в мае 2024 года, где потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде от ныне действующего обладателя титула IBF в лёгкой весовой категории украинца Василия Ломаченко.