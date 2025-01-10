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«Это за неделю». Олег Тактаров показал актуальную физическую форму

«Это за неделю». Олег Тактаров показал актуальную физическую форму
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Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Именитый спортсмен показал актуальную физическую форму, в которой находится в данный момент.

«В принципе, ничего особенного, но это за неделю. Продолжаем дальше», — подписал фото Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Тактаров принял участие в 24 поединках, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. Ещё два раза бои с участием ветерана заканчивались вничью.

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