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Мозес Итаума ответил, сможет ли побить вечный рекорд Майка Тайсона

Мозес Итаума ответил, сможет ли побить вечный рекорд Майка Тайсона
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20-летний английский боксёр-профессионал нигерийского происхождения, выступающий в тяжёлой весовой категории, Мозес Итаума ответил, сможет ли побить вечный рекорд легендарного Майка Тайсона и стать самым молодым чемпионом в истории дивизиона.

«Если бы вы спросили, насколько я уверен в том, что стану чемпионом мира, я бы ответил: «Максимально уверен в своём успехе». Но если речь идёт о покорении именно этого рекорда, то здесь нужно взять в расчёт один простой момент.

Для того чтобы добиться этого, мне нужна такая возможность. Если дадут шанс, то я им воспользуюсь. И я уверен в том, что смогу это сделать и стать самым молодым чемпионом. Но вопрос в том, получу ли я такую возможность.

Очевидно, что современный бокс не похож на то, каким этот спорт был 30 лет назад. В данный момент слишком много моментов, которые вы не можете никак контролировать и которые не зависят от вас. Поэтому мне остаётся делать своё дело — выходить на ринг и нокаутировать соперников. И, насколько могу оценить себя, получается у меня неплохо. А титульный бой… Если получится, то получится», — сказал Итаума на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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