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Стал известен следующий соперник экс-чемпиона UFC Леона Эдвардса — инсайдер

Стал известен следующий соперник экс-чемпиона UFC Леона Эдвардса — инсайдер
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс в следующем поединке встретится с австралийским бойцом Джеком Деллой Маддаленой. Об этом на своём канале в YouTube рассказал известный инсайдер Benny P. По сведениям источника, противостояние состоится в Лондоне (Великобритания) 22 марта на турнире UFC Fight Night 255 и будет главным событием спортивного мероприятия.

В общей сложности на счету Эдвардса в смешанных единоборствах 22 победы при четырёх поражениях. Маддалена к настоящему моменту принял участие в 19 боях, в которых одержал 17 побед и потерпел два поражения.

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