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Непобеждённый боец UFC хочет сразиться со скандальным блогером

Непобеждённый боец UFC хочет сразиться со скандальным блогером
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26-летний американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшей весовой категории, непобеждённый Пэйтон Талботт заявил о желании сразиться со скандальным блогером и бывшим кикбоксёром Эндрю Тейтом.

После своей карьеры в кикбоксинге Тейт начал предлагать платные курсы на своём веб-сайте, а позже прославился как влиятельный онлайн-блогер. Женоненавистнические комментарии Тейта в социальных сетях привели к его блокировке на нескольких платформах.

«Что ж, я нацелен на поединок с Эндрю Тейтом. Я бы с радостью согласился на бой с этим человеком. Да, это просто бесплатно для всех. Он просто полная противоположность мне. Такое впечатление, что кто-то просто изменил ему, когда он был моложе, и теперь у него вендетта против женщин. Мне кажется, он превозносит себя очень серьёзно, и это просто отравляет мужскую культуру и отношение к нам», — приводит слова Талботта издание MMAJunkie.

Талботт (9-0 ММА, 3-0 UFC) встретится с Раони Барселосом (18-5 ММА, 7-4 UFC) в бою в легчайшем весе 18 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.

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