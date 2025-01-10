Хабиб обратился к Махачеву перед реваншем с Царукяном на UFC 311

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о предстоящем реванше своего товарища и действующего чемпиона лиги Даны Уайта в том же весе Ислама Махачева. В ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) Махачев встретится с Арманом Царукяном. Спортсмены должны сразиться на турнире UFC 311.

«Идёт ещё за одним историческим событием. Ислам, как говорится, и даже небо не предел», — написал Нурмегомедов.

Всего на счету Махачева в ММА 26 побед и одно поражение. В активе Царукяна 22 победы и три поражения. В первом бою между спортсменами сильнее был Ислам.

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