Конор Макгрегор — о приговоре российской модели за клевету: этого недостаточно!

36-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе, и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о приговоре за клевету российско-испанской модели Луизы Кремлёвой в деле французского защитника итальянского клуба «Милан» Тео Эрнандеса.

«Если бы всё сложилось в другую сторону, то футболист был бы приговорён к 10 годам лишения свободы. Если будет доказано, что обвинения были ложными, то за них следует наказывать равносильно возможному приговору для обвиняемого. Шесть месяцев за попытку посадить человека на большую часть его жизни с помощью клеветы — этого НЕДОСТАТОЧНО!» — написал Макгрегор в социальной сети Х (ранее Twitter).

В ноябре 2024 сам Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года.