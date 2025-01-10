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Усман Нурмагомедов — о бое с Хьюзом: если Макгрегор появится в углу Пола, разобью обоих

Усман Нурмагомедов — о бое с Хьюзом: если Макгрегор появится в углу Пола, разобью обоих
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов высказался по поводу предстоящего поединка с ирландцем Полом Хьюзом. Спортсмены сразятся 25 января на турнире Bellator: Road to Dubai. Ранее говорилось, что соотечественник Хьюза Конор Макгрегор якобы может приуставать на бое в качестве секунданта Пола.

«Это несложная задача, давайте будем честными. Самым трудным испытанием в моей карьере был мой последний бой. Это был трудный вызов. Этот парень не доставит хлопот. Не имеет значения, появится ли на бое Конор Макгрегор. Даже если Конор выйдет в клетку, я разобью их обоих. Мне всё равно», — сказал Нурмагомедов на канале The Brian Campbell Experience в YouTube.

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