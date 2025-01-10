Олимпийский чемпион по борьбе и легендарный атлет вошёл в Зал славы реслинга

56-летний американский олимпийский чемпион по вольной борьбе и легендарный рестлер Курт Энгл вошёл в Международный зал славы профессионального реслинга, о чём сообщил в социальных сетях сам Энгл.

«Для меня было честью стать участником Международного зала славы профессионального реслинга, это произошло сегодня в Олбани, штат Нью-Йорк. Спасибо всем, кто причастен к этому», — написал Энгл в социальных сетях.

Энгл на церемонии вхождения в Зал славы с именной табличкой Фото: Из личного архива Курта Энгла

Курт является одним из четырёх человек, получивших «Большой шлем» в борьбе (юношеские национальные соревнования, NCAA, чемпионат мира и Олимпийские игры). В 1995 году он стал чемпионом мира, а в 1996-м выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Атланте. В 2016 году за свои достижения в борьбе он был включён в Международный спортивный зал славы.

В 1996 году дебютировал в спортивных развлечениях — реслинге, построив успешную карьеру. Легендарный Джон Сина сказал о наследии Энгла в WWE: «Он, без сомнения, самый одарённый универсальный рестлер, который когда-либо выходил на ринг. Такого, как он, больше никогда не будет». Энгл является участником Зала славы промоушена TNA с 2013 года и членом Зала славы WWE с 2017 года.