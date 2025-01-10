«Подписываем только конкурентных бойцов». АСА не будет приглашать Александра Емельяненко

Президент АСА Магомед Бибулатов высказался по поводу возможного подписания Александра Емельяненко в лигу. В конце декабря в Ингушетии Емельяненко досрочно победил Алексея Гончарова.

«Рад за Александра, что он вернулся, поздравляю его с победой! Что касается его подписания в лигу АСА, то, скорее всего, нет. У нас есть задача подписывать только конкурентных бойцов. Но Емельяненко я желаю всех благ, повторюсь, здорово, что он сумел вернуться», — сказал Бибулатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В настоящий момент Александру 43 года.

Александр Емельяненко показал видео из зала: