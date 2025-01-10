Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: когда бой, дата и время, где смотреть

В ночь на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится первый номерной турнир нынешнего года UFC 311, в главном поединке которого встретятся россиянин Ислам Махачев, обладающий чемпионским поясом промоушена в лёгком весе, и российский боец с армянскими корнями Арман Царукян.

Турнир начнётся в 2:00 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют в 6:00 мск. Махачев и Царукян должны выйти в октагон не ранее 8:00 мск.

Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит все ключевые события спортивного шоу.

Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311: