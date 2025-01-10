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Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: когда бой, дата и время, где смотреть

Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: когда бой, дата и время, где смотреть
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В ночь на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится первый номерной турнир нынешнего года UFC 311, в главном поединке которого встретятся россиянин Ислам Махачев, обладающий чемпионским поясом промоушена в лёгком весе, и российский боец с армянскими корнями Арман Царукян.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

Турнир начнётся в 2:00 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют в 6:00 мск. Махачев и Царукян должны выйти в октагон не ранее 8:00 мск.

Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит все ключевые события спортивного шоу.

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