Бетербиев — о звёздной болезни: я по земле хожу, со мной все болельщики и близкие

39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев ответил на вопрос о звёздной болезни после завоевания абсолютного чемпионства.

«Есть такое выражение, что на вершине одиноко и холодно. Я ни на какой вершине. Я по земле хожу. И мне не холодно и не одиноко. Со мной все мои болельщики, близкие, родные», — сказал Бетербиев в видеоролике сервиса DAZN.

В общей сложности на счету Бетербиева 21 победа в 21 поединке. 22 февраля 2025 года он проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом. В первом бою победу одержал Артур.