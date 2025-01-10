Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В ночь на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится первый номерной турнир нынешнего года UFC 311, в соглавном поединке которого встретятся 24-летний грузинский и американский боец, являющийся действующим чемпионом в легчайшем весе, Мераб Двалишвили и российский атлет Умар Нурмагомедов.

Турнир начнётся в 2:00 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют в 6:00 мск. Борющиеся за титул в легчайшем весе Двалишвили и Нурмагомедов выйдут в октагон не раньше 7:30 по московскому времени.

Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит все ключевые события спортивного шоу.