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Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: когда бой, дата и время боя, где смотреть
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В ночь на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится первый номерной турнир нынешнего года UFC 311, в соглавном поединке которого встретятся 24-летний грузинский и американский боец, являющийся действующим чемпионом в легчайшем весе, Мераб Двалишвили и российский атлет Умар Нурмагомедов.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Турнир начнётся в 2:00 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют в 6:00 мск. Борющиеся за титул в легчайшем весе Двалишвили и Нурмагомедов выйдут в октагон не раньше 7:30 по московскому времени.

Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит все ключевые события спортивного шоу.

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