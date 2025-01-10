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Американец Юрайя Фейбер уволен из UFC

Американец Юрайя Фейбер уволен из UFC
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Известный американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул UFC в легчайшей весовой категории Юрайя Фейбер покинул промоушен Даны Уайта. Об этом информирует UFC Roster Watch.

В настоящий момент Фэйберу 45 лет. В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Юрайя принял участие в 46 поединках, в которых одержал 35 побед (10 – нокаутом) и потерпел 11 поражений.

Ранее 36-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств, первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о приговоре за клевету российско-испанской модели Луизы Кремлёвой в деле французского защитника итальянского клуба «Милан» Тео Эрнандеса.

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