Умар Нурмагомедов — о бое с Мерабом Двалишвили: уверен в одном — ему меня не победить

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался в преддверии титульного поединка с владельцем пояса чемпиона дивизиона Мерабом Двалишвили.

«Очень много людей по всему миру умеют только одно — болтать. Я хочу просто отобрать у Мераба пояс. Если у него ко мне какая-то личная неприязнь, то это его дело. Я решу все вопросы в клетке. Посмотрим, что он тогда будет делать. Хочу, чтобы он не просто говорил. Чтобы показал что-то. Потому что если ты много говоришь, надо ответить за слова.

В бою всё может произойти. Но знаю точно — ему меня никогда не победить. Никогда в жизни. Вот в этом вот я уверен. У него нет нужных для этого навыков», — приводит слова Нурмагомедова издание MMAJunkie.

Поединок Двалишвили — Нурмагомедов пройдёт 19 января в США на турнире UFC 311.