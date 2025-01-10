Двалишвили: Умар Нурмагомедов — избалованный ребёнок, научу его скромности

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили поделился мнением о предстоящем поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Спортсмены сразятся в ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) на турнире UFC 311.

«Я просто собираюсь научить его скромности. Умар – избалованный ребёнок. Он вёл себя неуважительно. Не хочу говорить об этом. 18 января я хочу всё доказать. Я действительно усердно работаю. Вы же знаете, каждый раз, когда я сражаюсь с топовыми соперниками, я делаю так, чтобы всё выглядело пустяковой задачей. Думаю, в этот раз всё будет так же», — сказал Двалишвили на канале The Schmo в YouTube.

Мераб Двалишвили устроил перепалку на UFC 310: