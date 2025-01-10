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Сосулин проведёт защиту пояса WBA Asia в Ереване. Это его третий бой за четыре месяца

Сосулин проведёт защиту пояса WBA Asia в Ереване. Это его третий бой за четыре месяца
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Российский боксёр Павел Сосулин (9-0, КО 4) 17 января в Ереване проведёт первую защиту пояса WBA Asia в среднем весе в 10-раундовом поединке против не знающего поражений филиппинца Карло Бакаро (12-0, КО 8). Этот бой возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA», сообщила пресс-служба турнира.

Сосулин в начале декабря в Санкт-Петербурге техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Абдула Убайю из Танзании и завоевал пояс WBA Asia. Также россиянин владеет титулом чемпиона Европы по версии IBA. В олимпийском боксе Сосулин становился чемпионом России в 2022 году и принимал участие в чемпионате мира — 2023. Бакаро в 2024 году провёл два успешных поединка, а сейчас впервые будет боксировать за пределами Филиппин.

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